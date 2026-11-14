Sakarya Karasu'da virajı alamayan traktör fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandı

Sakarya Karasu'da virajı alamayan traktör fındık bahçesine devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde virajı alamayan odun yüklü traktör, bariyerlere çarpıp fındık bahçesine devrildi. Kazada traktör ve römorktaki 2 kişi yaralanarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde virajı alamayan traktörün devrilmesi araç kamerasınca kayda alındı.
Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü traktör, virajı alamayınca yol kenarındaki bariyerlere çarpıp fındık bahçesine devrildi.
Kazada traktör ve römorktaki T.A. ve Ü.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, traktörün virajı alamayarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp fındık bahçesine devrilmesi, bölgeden geçen başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.