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Sakarya Karasu'da selde mahsur kalan 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

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İçişleri Bakanlığı, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki selde mahsur kalan 4 kişinin sağlıklı şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye sevk edildiğini bildirdi. AFAD koordinesinde Sahil Güvenlik ekipleri, Darıçayırı mevkisinde tahliye çalışması yürüttü.

İçişleri Bakanlığı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan 4 kişinin kurtarılarak emniyetli bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı koordinesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Karasu'da aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine yönelik arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Karasu ilçesi Darıçayırı mevkisinde gerçekleştirilen tahliye çalışmaları kapsamında, 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ve 1 Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim) bölgede görevlendirildi.

Çalışmalar sonucunda, sel nedeniyle bölgede mahsur kalan 4 kişi, sağlıklı şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirildi.

Kaynak: AA
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