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Sakarya Karasu'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı; anne öldü, oğlu yaralandı

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada anne yaşamını yitirdi, oğlu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobil ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

İncilli Mahallesi Eski Adapazarı Caddesi'nde M.A.U. (31) idaresindeki 54 AGD 350 plakalı otomobil ile O.Y'nin (28) kullandığı 54 ANB 135 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada, bisikletin sürücüsü ile annesi Meva Y. (53) yaralandı, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Meva Y, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O.Y. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, otomobil sürücüsü M.A.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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