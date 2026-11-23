Sakarya Karasu'da kazada ölen motosiklet sürücüsü toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Sakarya Karasu'da otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü için cenaze töreni düzenlendi. Cenazesi, Karasu Merkez Çarşılı Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobille çarpışması sonucu yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün cenazesi defnedildi.
Hastane morgundan yakınlarınca alınan Zeynep Asan'ın (30) cenazesi, Karasu Merkez Çarşılı Camisi'ne getirildi.
Asan'ın cenazesi, öğlen vakti kılınan namazın ardından Tuzla Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Karasu'da Doğu Karadeniz Caddesi'nde T.Y. idaresindeki 54 HS 242 plakalı otomobil ile Selanik Caddesi'nden yola çıkan Asan idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpışmış, Asan'ın olay yerinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA