Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

Sakarya Karasu'da baraj taştı, Darıçayırı'nda 5 ayda 4'üncü kez su altında kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Karasu'da baraj taştı, Darıçayırı'nda 5 ayda 4'üncü kez su altında kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Karasu ilçesinde 4 gündür süren sağanak nedeniyle Darıçayırı Mahallesi'nde baraj taştı. 5 ayda 4'üncü kez su altında kalan mahallede su seviyesi 50 santimetreyi aştı, ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

SAKARYA'da, 4 gündür aralıksız süren kuvvetli sağanağın ardından Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi, baraj sularının taşması sonucu sular altında kaldı. Su seviyesinin yer yer 50 santimetreyi aştığı mahallede, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri suyla kaplandı, ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

Sakarya genelinde etkisini sürdüren sağanak, Karasu ilçesinde taşkına yol açtı. Kuvvetli yağışın ardından Darıçayırı Mahallesi'ndeki, Darıçayırı İçme Suyu Barajı taştı. Gece saatlerinde etkisini artıran yağış ve barajdan gelen sular nedeniyle mahalle merkezi, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. Su seviyesinin yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktığı mahallede yollar da suyla kaplandı.

İlk selin mayıs ayında yaşandığı ve 5 ayda 4'üncü kez sular altında kalan mahallede kara yolu ulaşımı güçlükle sağlanıyor. Vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, mahalledeki geçişleri kepçe ve traktörlerle gerçekleştiriyor.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve güvenlik tedbirleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Fransa'da canlı yayında kan donduran tehdit

Canlı yayında kan donduran tehdit
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi

İstanbul'u vuran sel felaketinden kahreden haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müjdeli haber! Diyarbakır'da kaya petrolü için tarihi sondaj başlıyor

Bir ilimizde daha petrol müjdesi
Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar

Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Köpeğini patisinden tutup yürüttüğü görüntüler tepki çekmişti! Akhisarlı Osman Çandar'dan yanıt: Kendisi istiyor

Köpeğini patisinden tutup yürüttü, eleştiri yağdı! İşte cevabı
Litvanya’da İHA alarmı! NATO uçakları havalandı, halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

NATO ülkesinde İHA alarmı! Cumhurbaşkanından korkutan açıklama
Herkes nefesini tutup izledi! Sonu korkunç bitti

Ölümle dans etti, bedeli ağır oldu!
Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı

Fransa'da yürek burkan görüntü!
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda dehşet! Otomobile çarpan TIR köprüden uçup yandı, şoför son anda atladı

Otomobile çarpan TIR köprüden uçtu! Şoför son anda atladı