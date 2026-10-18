Sakarya Karasu'da baraj taştı, Darıçayırı'nda 5 ayda 4'üncü kez su altında kaldı

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SAKARYA'da, 4 gündür aralıksız süren kuvvetli sağanağın ardından Karasu ilçesindeki Darıçayırı Mahallesi, baraj sularının taşması sonucu sular altında kaldı. Su seviyesinin yer yer 50 santimetreyi aştığı mahallede, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri suyla kaplandı, ulaşım kepçe ve traktörlerle sağlanıyor.

Sakarya genelinde etkisini sürdüren sağanak, Karasu ilçesinde taşkına yol açtı. Kuvvetli yağışın ardından Darıçayırı Mahallesi'ndeki, Darıçayırı İçme Suyu Barajı taştı. Gece saatlerinde etkisini artıran yağış ve barajdan gelen sular nedeniyle mahalle merkezi, çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. Su seviyesinin yer yer 50 santimetrenin üzerine çıktığı mahallede yollar da suyla kaplandı.

İlk selin mayıs ayında yaşandığı ve 5 ayda 4'üncü kez sular altında kalan mahallede kara yolu ulaşımı güçlükle sağlanıyor. Vatandaşlar ve kurtarma ekipleri, mahalledeki geçişleri kepçe ve traktörlerle gerçekleştiriyor.

Ekiplerin bölgedeki tahliye ve güvenlik tedbirleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı