Sakarya Karasu'da 149,60 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya Karasu'da 149,60 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonunda bir otomobilde 149,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Sakarya'da 149,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Karasu Narkotik Suçlarla Mücadele Bürosu ekiplerince, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışma sonucu şüpheliler B.K. (30) ve S.A'nın (34) uyuşturucu sevk edeceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, zanlıların bulunduğu otomobili Karasu ilçesinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 149,60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.K. ve S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.