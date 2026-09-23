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Sakarya Hendek'te otomobil yağışta takla attı, 2 kişi yaralandı

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Sakarya Hendek'te otomobil yağışta takla attı, 2 kişi yaralandı
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 kara yolu Hicriye Mahallesi mevkisinde otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı; kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Akyazı ve Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Hicriye Mahallesi mevkisinde H.Ö. idaresindeki 34 JM 9726 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada, sürücü ile yolcu Ş.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı ve Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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