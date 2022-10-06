Trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Güncel Haberler Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Adapazarı ilçesindeki Yazlık Kavşağı'nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına, otomobilin refüje çıkarak çarpması yer alıyor. Kayıtlarda, kadının çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştüğü görülüyor. D-100 kara yolu Sapanca geçişinde sağ şeride geçmeye çalışan tırın çarptığı otomobili önüne alarak sürüklemesi de kameralara yansıdı. Görüntülerin sonunda "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." ifadesine yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Emre Ayvaz Emniyet Genel Müdürlüğü Sakarya Güncel Haberler

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