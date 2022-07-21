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Sakarya haberleri | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kaynarca'da temaslarda bulundu

AA - Serhat Yağız - Güncel
Sakarya haberleri | AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Kaynarca'da temaslarda bulundu

Edinilen Sakarya gelişmesine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Kaynarca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Kaynarca ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Kaynarca Belediyesini ziyaret eden Yavuz, Belediye Başkanı Murat Kefli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yavuz, belediye nikah salonunda Sümeyye Yiğit ve Aytekin Balaban çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Yavuz daha sonra partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Esnafla da bir araya gelen Yavuz, vatandaşlarla sohbet etti.

AA / Serhat Yağız - Güncel

Milletvekili AK Parti Kaynarca Sakarya Güncel Haberler

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