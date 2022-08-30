Sakarya haberi... Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi
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Sakarya habere göre Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Sakarya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Adapazarı ilçesindeki Çark Caddesi'nde başlayan alaya katılanlar, mehter marşları eşliğinde kent merkezinden geçerek Demokrasi Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüş sırasında pankart ve Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, meydanda mehter takımının verdiği konseri dinledi.
Etkinliğe, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, kent protokolü, askeri erkan, emniyet mensupları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek - Güncel