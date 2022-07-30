Sakarya gündem: Sakarya'da fren arızası nedeniyle devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Edinilen Sakarya gelişmesine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bariyerlere ve elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. İznik- Mekece yolunda Ümmet Ş. (47) idaresindeki 10 AFM 496 plakalı kamyon, rampa inerken fren arızası nedeniyle bariyerlere ve elektrik direğine çarptıktan sonra Osmaneli sapağındaki yan yolda devrildi. Yola düşen tomruklar nedeniyle Pamukova-Mekece yolunun Bilecik istikametindeki yan yolu trafiğe kapandı. Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyon ve tomrukların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Güncel AA / İsmail Timur Çetintaş Pamukova Sakarya Mekece Güncel Haberler

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