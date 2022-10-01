Sakarya gündem haberleri... Serdivan'da "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması Güncel Haberler Sakarya habere göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın katılımıyla "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması gerçekleştirildi. Sakarya'nın Serdivan ilçesinde İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın katılımıyla "Öğretmenin Emeği Sohbetin Demi" buluşması gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uzunköy Köy Yaşam Merkezi'ndeki buluşmaya katılan Savaşçı, "Öğretmenim Bana Bir Hikaye Yazar Mısın?" çalışmasına katkıda bulunan öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Öğrenci ve vatandaşların köy yaşam merkezlerinden istifade etmeye başladıklarını belirten Savaşçı, 10 kitaplık set halinde basılan hikaye kitaplarını yazma, resimleme, dizgileme ve inceleme komisyonunda yer alan 28 öğretmenden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Savaşçı, okul öncesi öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışmada emeği geçenleri tebrik etti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek milli eğitim bakanlığı Serdivan Sakarya Güncel Haberler

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