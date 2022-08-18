Traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 fındık işçisi yaralandı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Fındık işçilerini taşıyan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen R.T'nin kullandığı 54 AAZ 601 plakalı traktörün römorku, Başoğlu Mahallesi Camitepe mevkisinde yol kenarına devrildi. Römorktakilerin yola savrulduğu kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Traktörün römorkunda 23 kişinin olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Serhat Yağız Sakarya Güncel Haberler

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