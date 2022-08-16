Sakarya gündem haberleri: Kaynarca'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Sakarya haberler: Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaynarca yönünden Ferizli'ye giden M.A. yönetimindeki 54 AET 223 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.Ş. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki tarlaya giren otomobilin sürücüsü ile eşi Y.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Serhat Yağız - Güncel