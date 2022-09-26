Sakarya gündem haberi: Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Sakarya haberler... Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 103 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünce geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 103 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 19-25 Eylül'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Çeşitli ilçelerde 103 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda yapılan aramalarda, 3 kilo 824 gram esrar, 1 kilo 50 gram metamfetamin, 66 gram bonzai, 1,4 gram kokain, 18 kök Hint keneviri, 37 ekstazy hap, ruhsatsız 4 tabanca ve 6 av tüfeği ile 3 hassas terazi ele geçirildi. Dron destekli operasyonda ise ekipleri fark edince kaçmaya çalışan şüphelinin yeri havadan tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden 3'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğerlerine adli işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Ömer Faruk Şimşek Narkotik Sakarya Eylül Güncel Haberler

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