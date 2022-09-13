Sakarya gündem: Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı
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Sakarya gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler Müzik dinletisinden görüntüler Uçuş gösterisinden görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran...
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi
Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler
Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler
Müzik dinletisinden görüntüler
Uçuş gösterisinden görüntüler
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran ikram etmesinden görüntüler ANKARA - Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı