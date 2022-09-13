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Sakarya gündem: Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı

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Sakarya gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler Müzik dinletisinden görüntüler Uçuş gösterisinden görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran...

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi

Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler

Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler

Müzik dinletisinden görüntüler

Uçuş gösterisinden görüntüler

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran ikram etmesinden görüntüler ANKARA - Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı

Kaynak: AA / İhsan Can - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Sakarya Güncel Haberler

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