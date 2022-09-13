Sakarya gündem: Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı Güncel Haberler Sakarya gündem haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler Müzik dinletisinden görüntüler Uçuş gösterisinden görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin konuşması kutlama alanına gelişi Kutlamaya katılan vatandaşlardan görüntüler Kutlamaya katılan Asker ve Gazilerden görüntüler Müzik dinletisinden görüntüler Uçuş gösterisinden görüntüler Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin vatandaşlara ayran ikram etmesinden görüntüler ANKARA - Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı Güncel Kaynak: AA / İhsan Can Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Sakarya Güncel Haberler

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