Sakarya Geyve'de sağanak toprak kaymasına yol açtı, iki mahallenin yolu kapandı

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Sakarya'da önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak kent genelinde etkisini sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Sakarya-Bilecik kara yolunun Geyve ilçesi Doğançay mevkisinde toprak kayması meydana geldi.

Biriken toprak nedeniyle Doğançay ve Maksudiye mahallelerine giriş yolu kapandı.

Jandarmanın güvenlik önlemleri aldığı bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yolu açma çalışması başlattı.

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi'nde dün derenin taşmasına neden olan sağanak azalsa da etkisini sürdürdü.

Taşan derenin debisinin düşmesi sonucu yollardaki suların bir kısmı çekildi.

Sular altında kalan mahalle ve tarım arazileri dronla görüntülendi.

Kaynak: AA