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Sakarya Geyve'de kiremit yüklü tır devrildi, D-650'de ulaşım tek şeritten sağlandı

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Sakarya Geyve'de kiremit yüklü tır devrildi, D-650'de ulaşım tek şeritten sağlandı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda kiremit yüklü tırın devrilmesi sonucu ulaşım aksadı. Kazada sürücü yaralanmazken, yolun Adapazarı istikametindeki trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde kiremit yüklü tırın devrilmesi nedeniyle ulaşım aksadı.

D-650 kara yolu Karaçam Mahallesi mevkisinde T.G. idaresindeki 34 GZZ 514 plakalı kiremit yüklü tır virajı alamayıp yol kenarındaki bariyerin üzerine devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tırda maddi hasar oluşan ve sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle yolun Adapazarı istikametinde trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA
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