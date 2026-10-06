Sakarya Geyve'de ahşap samanlık yangını söndürüldü, samanlık kullanılmaz hale geldi

Sakarya Geyve'de ahşap samanlık yangını söndürüldü, samanlık kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Doğancıl Mahallesi Eskiciler Sokak'ta 2 katlı ahşap samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülen yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ahşap samanlıkta çıkan yangın söndürüldü.
Doğancıl Mahallesi Eskiciler Sokak'ta İ.Ö'ya ait 2 katlı ahşap samanlıkta yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında samanlık kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA