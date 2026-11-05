Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Geyve'de 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 polis hafif yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda 8 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 polis hafif yaralandı. Bilecik istikametinde ulaşım aksarken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 polis hafif yaralandı.

D-650 kara yolu Bilecik istikameti Bağlarbaşı mevkisinde, Antalya'ya göreve giden Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne ait 5 polis aracı, 1 kamyon ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 4 polis memuru sağlık personelince ayakta tedavi edildi.

Kara yolunun Bilecik istikametinde ulaşımın aksaması sonucu araç kuyruğu oluştu.

Trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
Liverpool zaferi sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Tarihi zafer sonrası herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir magandası önüne kestiği ambulansın üzerine çıktı

Sözün bittiği yer! Şehrin göbeğindeki şu vandallığa bakar mısınız?

Büyükçekmece'de yol verme kavgası kanlı bitti! Servis şoförü 3 yerinden bıçaklandı

Islanıyorum dedi, bıçağı çekti! Şoför 3 yerinden yaralandı
Ünlü iş insanına suikast hazırlığındaki 4 şüpheli yakalandı! Hücre evinden cephanelik çıktı

Ünlü iş insanına suikast hazırlığı! Hücre evinde planlamışlar
Portakal üreticisine kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü

Üreticiye kötü haber! Fiyatı 32 liradan 5 liraya düştü
Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Yıllarca besledi yine de yetmedi

Akvaryumdaki 'Netanyahu'dan hain saldırı! Arkadaşı da tanıdık
Emine Erdoğan’dan Güney Kore paylaşımı: Dostluğun gönüllerde de güçlü bir karşılığı var

Emine Erdoğan'dan Güney Kore paylaşımı! Gençlerle yan yana
Okullarda bir dönem tarih oldu

Okullarda bir dönem tarih oldu