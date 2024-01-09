Sakarya Gazeteciler Birliği ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti, Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin ve Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

SGB Başkanı Çetin, yayımladığı mesajında, gazeteciliğin bir meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Medya sektöründeki kuruluşların ve çalışanlarının 2024 yılına yine birçok sorunla girdiğini aktaran Çetin, bunların bir an önce ele alınarak çözümlenmesinin demokrasinin gelişimi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Çetin, 10 Ocak'ın basın çalışanları için "dayanışma günü" olduğunun altını çizerek, "Maalesef günümüzde her önüne gelenin 'Gazeteciyim' diyerek mesleği icra etmeye çalışması, mesleğimize en büyük zararı vermektedir. Bunun önüne geçilebilmesi için her iş kolunu düzenleyen mesleki yasa gibi gazeteciliğin de bir meslek yasası olmalı ve kimlerin gazetecilik yapabileceği burada açıkça belirtilmelidir." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak kabul edilen basının çok daha iyi şartlarda hizmet edebilmesi adına hem basın kuruluşlarına, hem de basın çalışanlarına yönelik imkanların artırılması gerektiğini vurgulayan Çetin, tüm meslektaşlarının gününü tebrik etti.

"Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz"

SGC Başkanı Matur da mesleğin hak ettiği saygı ve değeri görmesi, basın özgürlüğünün güvence altına alınması için mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

İçinde bulundukları koşullar nedeniyle bugünü "Çalışan Gazeteciler Günü" kutlamanın doğru olmadığını düşündüklerini aktaran Matur, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu nedenle 10 Ocak, bir süredir 'Basın Mücadele Günü' olarak anılıyor. Bu yıl 70. yılını kutlamaya hazırlanan ve Sakarya'da gazeteciliğin ve gazetecilerin haklarının savunucusu olan Sakarya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak 10 Ocak'ın zor koşullarda çalışan gazeteciler için önemli gün olduğunu biliyoruz. Bugün, gazetecilik mesleğinin önemini, zorluklarını ve sorumluluklarını hatırlamak için bir fırsat. Gazeteciler, toplumun gözü, kulağı ve sesi olarak, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Gazeteciler, kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak ve yönlendirmek için her türlü baskı ve engellemeye rağmen meslek etiğine bağlı kalarak çalışırlar.

Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olarak bu anlamlı günde tüm basın emekçilerinin gününü kutluyor, meslektaşlarımıza sağlık, başarı ve mutluluk diliyoruz. Gazetecilik mesleğinin hak ettiği saygı ve değeri görmesi, basın özgürlüğünün güvence altına alınması, gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz."