Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Erenler'de 29 büyükbaştan 13'ü küpesiz çıktı, hayvanlar karantinaya alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ihbarıyla Alancuma mevkisinde bir tırda yapılan kontrolde belgesiz sevk edilen 29 büyükbaş hayvan bulundu. 13'ü küpesiz olan hayvanlar karantinaya alınırken ilgililere idari işlem uygulandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde belgesiz sevk edilen 29 büyükbaş hayvan karantinaya alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Erenler İlçe Jandarma Komutanlığının ihbarı üzerine Alancuma mevkisinde bir tırda İlçe Müdürlüğü teknik personelince kontrol yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, yapılan kontrollerde, belgesiz sevk edilen 13'ü küpesiz 29 büyükbaş hayvanın tespit edildiği aktarılarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında ilgililere idari işlem uygulandığı, hayvanların karantinaya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 39 kişi tutuklandı! Başkanın babasına ev hapsi

Belediye başkanının babası da gözaltındaydı! 39 kişi tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede

Salah depremi! Federasyon devrede
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Sosyal medyada yeni dönem yarın başlıyor! 15 yaş altına hesap yok

Bunları yapmayanın sosyal medya hesabı kapatılacak
ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru

ABD ara seçimleri neden önemli? Yedi temel soru
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Zeytinburnu'nda haraç istenen esnaf, iş yerinin önünde ateş açan şüpheliyi kovalayıp kendi silahıyla yaraladı

İş yerinin önüne ateş açıldı, esnaf şüpheliyi kovalayıp vurdu
Şara yönetiminin en büyük krizi! Halk sokaklara döküldü

Şara yönetiminin en büyük krizi! Hükümet geri adım attı