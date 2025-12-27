Haberler

Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'dan kısa kısa
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ferizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Ferizli'de üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Ferizli Belediyesince Cumhuriyet ve Şehit Hakan Bayram caddelerinin birleştiği noktada başlatılan kavşak çalışması tamamlandı.

Belediye Başkanı Mehmet Ata, yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra cadde ve sokakların genişletilmesi çalışmalarına başladıklarını belirterek, projelerinin devam ettiğini kaydetti.

Ata, yaptıkları hizmetlerde vatandaşlarla kurumların görüşlerini de değerlendirdiklerini bildirdi.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlandı

Sakarya'da, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sakarya Gaziantepliler Derneğince Serdivan ilçesindeki bir işletmede düzenlenen programda katılımcılara Gaziantep lezzetlerinden nohut dürüm ve ciğer kavurma ikram edildi.

Dernek Başkanı Mehmet Durak, yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda Gaziantep'imizin kurtuluşunu daha güzel ve kapsamlı etkinliklerle kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Hatay'da 455 bininci konut teslim töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutmanın onurunu yaşıyoruz

Bölgenin sabırsızlıkla beklediği an! Bizzat Erdoğan teslim etti
Nef'ten Erden Timur açıklaması: Tüm yasal belgeler hazırdır

Soruşturmayı etkileyecek kritik açıklama: Tüm belgeler eksiksiz hazır
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum