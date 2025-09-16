Sakarya'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Çift İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden karı koca için Zonguldak'ta cenaze töreni düzenlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda dün iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren Murat (62) ve eşi Hava Korkmaz'ın (60) cenazeleri Zonguldak Uzun Mehmet Camisi'ne getirildi.

Cami avlusunda çiftin ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile kazadan kurtulan yeğenleri Umut Korkmaz da katıldı.

Çiftin cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Ahatlar köyüne uğurlandı.

Çiftin, kentte mobilya fabrikasının sahibi Murat Korkmaz'ın kalça ameliyatı için Zonguldak'tan İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Törene Vali Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.