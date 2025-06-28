Sakarya'daki Orman Yangını Dumanı Eskişehir'i Kapladı

Sakarya'daki Orman Yangını Dumanı Eskişehir'i Kapladı
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Sakarya'daki Orman Yangını Dumanı Eskişehir'i Kapladı
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Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, rüzgarın etkisiyle Eskişehir kent merkezine ulaştı. Şehir genelinde sis tabakası oluştu ve duman kokusu hissedilir düzeyde arttı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan ve Bilecik tarafına sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Eskişehir kent merkezini kapladı.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisinde dün ormanlık alanda çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ilçesine yayılan yangın nedeniyle oluşan duman, Eskişehir'e kadar geldi.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline sis tabakası gibi çöktü.

Duman kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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