Sakarya'da Çift Cinayetinde Emekli Polis Tutuklandı

Sakarya'da eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

Eşi S.Y. ile Hıraç'ı dün silahla öldürdükten sonra teslim olan emekli polis A.Y'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın (46) cenazesi, Karapürçek Zincirli Alipaşa Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Karapürçek Cuma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüphelinin eşi S.Y'nin (51) naaşı ise Cumayeri Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Olay

Emekli polis A.Y, dün MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'a İnönü Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki iş yerinde ateş etmişti.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'ndeki evine giden A.Y, silahla karısı S.Y'yi vurmuştu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlenmiş, zanlı suç aletiyle polise teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
