Sakarya'da Yerinde Toprak Analizi Hizmeti Çiftçileri Sevindirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin "Yerinde Toprak Analizi" hizmeti, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve üreticinin maliyetini düşürmek için hazırladığı "Yerinde Toprak Analizi" hizmetini geçen ay başlattı.

Bu kapsamda 90 santimetreye kadar inen yeni nesil cihazlarla toprağın "röntgeni" çekiliyor, uygun gübreleme raporları ve toprak analiz sonuçları 15 dakikada çiftçiye teslim ediliyor. Böylece, doğru gübreleme, düşük maliyet ve zengin üretim formülü oluşturuluyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Organik Tarım Uzmanı Onur Topaloğlu, AA muhabirine, toprak analiz cihazıyla yerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Topaloğlu, çiftçilerin belediyeye başvurduktan sonra araziye gidip alınan numuneler üzerinde analiz yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yerinde toprak analiz cihazının amacı zaten vatandaşın ayağına gitmek. 15 dakikada sonuçlarını veriyoruz. Daha önceden vatandaşlar başka şekilde bu analizi yaptırıyordu. Eylül ayında başladık bu hizmete. Vatandaşın köyünden numunesini alıp götürmesi ve analizini yaptırması uzun süreç alıyordu ve maliyet artıyordu. Zamanı kısalttık, maliyeti düşürdük. İnşallah verimde de yüksek kalite yakalayacağız."

Çiftçi Mehmet Hamdi Sütçü de daha önce toprak analizinin uzun sürdüğünü belirterek, "Büyükşehir Belediyesi kapımıza kadar gelip cüzi miktarla bahçemizde toprak analizi yapıyor. Hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz, çok memnun kaldık. Tüm vatandaşlarımıza tavsiye ediyoruz. Raporu kısa sürede alıyoruz. Ne kadar gübre atacağımız, hangi gübreleri kullanacağımız detaylı şekilde bize hem rapor olarak veriliyor hem de sözlü olarak anlatılıyor." ifadelerini kullandı.

Çiftçi Halil İbrahim Turan ise Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetiyle analiz sürecinin kısaldığını belirterek, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.