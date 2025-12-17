Haberler

Sakarya'da 108 kilometrelik içme suyu hattının ihale süreci başladı

Güncelleme:
Sakarya'da kayıp kaçak oranını azaltmayı hedefleyen 108 kilometrelik içme suyu hattı için ihale süreci başladı. 3 ilçe için toplamda 108 kilometre yeni altyapı inşa edilecek.

Sakarya'da kayıp kaçak oranını minimum seviyelere indirmesi planlanan 108 kilometrelik içme suyu hattı için ihale süreci başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilk ihale kapsamında Hendek'e 35, Akyazı'ya 28 kilometre yeni altyapı hattı inşa edilecek ve ikinci etapta da Sapanca'ya 45 kilometrelik altyapı hattı kazandırılacak.

Projeyle kayıp oranı yüksek olan 3 ilçede su israfının önlenmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, eşit hizmet kalitesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Sakarya'nın su kaynaklarının geleceği için hareket etmeye devam edeceklerini ve güçlü altyapıyla kayıp kaçak oranının minimum seviyelere çekileceğini ifade eden Alemdar, saha çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını bildirdi.

Alemdar, suda sıfır kayıp için devrim niteliğindeki altyapı ağının ihalesi için İller Bankası'nın süreci başlattığını belirterek, kaynakları kuraklık ve su kayıpları karşısında kaybetmemek için altyapıda güçlü dönüşüm çalışmalarına hız kazandırdıklarını kaydetti.

Ballıkaya Barajı isale hatlarının ardından 3 ilçedeki yeni altyapı çalışmaları için de ihale sürecinin başladığını aktaran Alemdar, "Toplamda 108 kilometrelik içme suyu ve atık su hattı kesintisiz hizmet ve çevresel sürdürülebilirliğin yanı sıra kayıp kaçakları da minimum seviyelere indirecek. İnşallah kaynaklarımızdan musluklara kayıpsız bir şekilde su ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Alemdar, eski hatları tamamen yenileyeceklerini kaydederek, "Gerekli görülen yerlere inşa edeceğimiz çeşitli çaplardaki yeni hatlarla suyun kayıpsız şekilde ulaşmadığı tek nokta bırakmayacağız. Altyapı ağının yanı sıra 60 sanat yapısını da kritik noktalara inşa ederek su iletiminin güvenliğini sağlayacağız. Bu yatırım Sakarya'nın geleceği için atılmış stratejik adımlardan biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
500

