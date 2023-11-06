Sakarya'da yaşanan trafik kazaları kameralara yansıdı

SAKARYA'da geçen ay yaşanan trafik kazaları, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait şehrin çeşitli noktalarında bulunan KGYS kameralarına eylül ayında farklı tarihlerde meydana gelen trafik kazaları yansıdı. Kazalardan birinde, Serdivan ilçesi Medeniyet Bulvarı ile Üniversite Caddesi'nin kesiştiği kavşakta 2 otomobil çarpıştı. Kazanın kavşakta geçiş üstünlüğüne uyulmamasından kaynaklandığı görüldü.

İkinci kazada ise mobil uygulama üzerinden kiralanan tek kişilik elektrikli skutere binen 2 kişinin dengelerini kaybederek düştükleri anlar yer aldı.

Diğer kaza ise Serdivan Belediyesi önünde bulunan Kasım Paşa ve Bağlar caddelerinin kesiştiği kavşakta oldu. Kavşakta geçiş üstünlüğünü dikkate almayan 2 kuryenin motosikleti çarpıştı. Kazaya ters yönden gelen bir bisikletli de karıştı.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan görüntülerde, kazaların, çoğunlukla dikkatsizlik ve kural ihlalleri sonucunda yaşandığı görüldü. (DHA)