Haberler

Tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü

Tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tek başına yaşayan 62 yaşındaki Hayrettin Bakay, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Hayrettin Bakay (62), hayatını kaybetti.

Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 5004'üncü Sokak'ta Hayrettin Bakay'ın tek başına yaşadığı tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapının kırılıp açılmasının ardından odada, Hayrettin Bakay'ın cansız bedeni bulundu. Vücudunun bir kısmı yanmış halde bulunan Bakay'ın cenazesi, otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı