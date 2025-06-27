Sakarya'da Yangın Nedeniyle İki Mahallede Tahliye Kararı

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Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması sonucu Geyve ilçesine bağlı Aydınlar ve Çamlık mahallelerinde tahliye kararı alındı. Yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine iki mahallede tahliye kararı alındı. Bu kapsamda, Geyve ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nin tamamında bulunan 20 hane ile Çamlık Mahallesi'nde yangına yakın noktada bulunan 5 hanede oturan yaklaşık 100 kişi güvenli bölgelere sevk edildi.

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yangına havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edilmektedir. İlgili tüm kurumlarımız sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimizdir. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir" denildi.

HABER: Ahmet ERDEM (TARAKLI), (Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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