Haberler

Sakarya'da Ev Yangınında Hayatını Kaybeden Kişi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde tek başına yaşadığı evde çıkan yangında 62 yaşındaki Hayrettin Bakay hayatını kaybetti. Yangının ardından evde yapılan incelemede Bakay'ın yanmış cesedi bulundu.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, tek başına yaşadığı evde yangın çıkan Hayrettin Bakay (62), hayatını kaybetti.

Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 5004'üncü Sokak'ta Hayrettin Bakay'ın tek başına yaşadığı tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları fark eden komşularının ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyeciler tarafından söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, bir odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapının kırılıp açılmasının ardından odada, Hayrettin Bakay'ın cansız bedeni bulundu. Vücudunun bir kısmı yanmış halde bulunan Bakay'ın cenazesi, otopsi için Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha