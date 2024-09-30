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Sakarya'da Yağmura Hazırlıksız Yakalananlar Islanmaktan Kaçamadı

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Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliğin yaptığı uyarılara rağmen sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Şehir merkezinde aniden bastıran yağmur, zaman zaman etkisini artırırken, bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı.

Sakarya'da yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmaktan kaçamadı

SAKARYA - Sakarya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve valiliğin yaptığı uyarılardan sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini sürdürüyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Sakarya Valiliği, şehir genelinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanakla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı uyarılarda bulunmuştu. Şehir merkezinde aniden bastıran yağış, zaman zaman şiddetini artırarak etkisini sürdürüyor. Uyarıları dikkate alan bazı vatandaşlar şemsiyeleri ile çıktıkları sokakta yağmurdan korunurken, hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Sakarya'da Yağmura Hazırlıksız Yakalananlar Islanmaktan Kaçamadı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS ŞİMŞEK - Güncel

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