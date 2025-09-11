Sakarya’da Yaban Ördekleri Koruma Altına Alındı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde av sırasında kullanılan yaban ördekleri koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölkent Mahallesi Akgöl çevresinde devriye görevi sırasında yaban ördeklerinin avda "mühre" (avı kendine çekmek için kullanılan canlı ya da cansız yem) olarak kullanıldığını tespit etti.

Yürütülen çalışma kapsamında 16 yeşil başlı yaban ördeği, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Şüpheliler E.Z. (41) ve E.Z'ye (27) toplam 64 bin lira para cezası uygulandı.

Ördekler, Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.