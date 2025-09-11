Haberler

Sakarya’da Yaban Ördekleri Koruma Altına Alındı

Sakarya'da Yaban Ördekleri Koruma Altına Alındı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde av sırasında 'mühre' olarak kullanılan 16 yeşil başlı yaban ördek, jandarma tarafından koruma altına alındı. Şüphelilere 64 bin lira para cezası uygulandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde av sırasında kullanılan yaban ördekleri koruma altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölkent Mahallesi Akgöl çevresinde devriye görevi sırasında yaban ördeklerinin avda "mühre" (avı kendine çekmek için kullanılan canlı ya da cansız yem) olarak kullanıldığını tespit etti.

Yürütülen çalışma kapsamında 16 yeşil başlı yaban ördeği, jandarma ekiplerince koruma altına alındı.

Şüpheliler E.Z. (41) ve E.Z'ye (27) toplam 64 bin lira para cezası uygulandı.

Ördekler, Sakarya Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
