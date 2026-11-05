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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 248 gram ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 248 gram ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da İstanbul'dan uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, Arifiye gişelerinde durdurulan araçta 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Sokaklar Güvende" operasyonları kapsamında çalışma yürütüldü.

İstanbul'dan kente uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, Anadolu Otoyolu'nun Arifiye gişelerinde içerisinde E.C'nin (34) bulunduğu araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 248 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, E.C. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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