Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı, Karasu ve Sapanca ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 555 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet savcılıklarının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adapazarı, Karasu ve Sapanca ilçelerinde "sokak satıcıları"na yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 lira ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü

Aile katliamı! Eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Haberler.com
500

Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

Yeni çiftimizden ilk paylaşım geldi
Trump'ın polisini bayıltana kadar dövdüler

Nefret büyüyor! Trump'ın prensini bayılana kadar dövdüler
Mardin'de dikkat çeken hareketlilik! NATO konvoyu böyle görüntülendi

Savaş sürerken Mardin'de dikkat çeken hareketlilik
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bertuğ Yıldırım ve eşinden ilk paylaşım geldi

Yeni çiftimizden ilk paylaşım geldi
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı

Bu küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı

Özel'den gece yarısı çok konuşulacak sosyal medya hamlesi