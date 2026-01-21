Sakarya'da 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi: 1 tutuklama

Haberler

SAKARYA'da narkotik ekiplerinin durdurduğu otomobilde 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. İstanbul'dan Akdeniz bölgesine uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen İ.Y. (56) tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul'dan Akdeniz bölgesine uyuşturucu madde sevk edeceği belirlenen şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından durdurulan, İ.Y.'ye ait otomobilde yapılan aramada 5 kilo 700 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
