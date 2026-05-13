Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Adapazarı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve nakit para ele geçirildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ilçesinde 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, F.E. (40), A.S.B. (31), A.A. (30), B.Ö. (24), M.C.İ. (28) ve O.K. (25) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 100 gram metamfetamin, 29 parça halinde satışa hazır toplam 26.10 gram skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 595 TL, 200 dolar ve 20 euro para ele geçirildi.

Ayrıca yakalanan, O.K. isimli şüphelinin 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından F.E., A.S.B. ve A.A. isimli şüpheliler soruşturma kapsamında, O.K. isimli şüpheli ise kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
