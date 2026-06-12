Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Sakarya'nın Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Adapazarı ve Ferizli ilçelerinde düzenlenen operasyonda, F.K. (28), M.C.K. (28), N.K. (34) ve E.Ö. (32) yakalandı.
Operasyonda, 16,57 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde satmak için kullanılan materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.