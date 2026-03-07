Haberler

Sakarya'da dur ihtarına uymayan cipten 33 bin 400 sentetik ecza ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da polisin dur ihtarına uymayan bir cip, takip sonucu yakalandı. Yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza bulundu. Ayrıca, uyuşturucu ticareti nedeniyle aranan iki şahıs da yakalandı.

SAKARYA'da polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan cip, takip sonucu yakalandı. Cipte yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda İstanbul'dan Akyazı ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, şüpheli S.K. (31) yönetimindeki cipi Anadolu Otoyolu'nda durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, kaçtı. Araç, polisin takibi sonucu Akyazı ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 33 bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., tutuklandı.

Öte yandan Erenler ilçesinde aranan şahıslara yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.A. (30) ile E.A. (42) yakalandı. T.A.'nın 10 yıl, E.A.'nın ise 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı öğrenildi. İki firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber: Serhat YILMAZ/SAKARYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

Yeni liderle ilgili dikkat çeken iddia! Saat verdiler
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi

Maskotun altından çıkan kişiyi görünce heyecandan elleri titredi
İran'da yeni dini liderin 24 saat içinde belirlenebileceği iddiası

Yeni liderle ilgili dikkat çeken iddia! Saat verdiler
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor