Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

SAKARYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 131,66 gram metamfetamin ile 1 adet ecstasy hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.K. (29), R.A. (41) ve Y.E.K.'nin (29) İstanbul'dan Sakarya'nın Hendek ilçesine uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin bulunduğu araç, Anadolu Otoyolu'nda takibe alındı. Araç, Erenler ilçesi Bekirpaşa gişelerinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 131,66 gram metamfetamin ile 1 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

