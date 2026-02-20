Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyonda sentetik uyuşturucu, tabanca ve para ele geçirildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik Serdivan ve Sapanca ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 bin 142 sentetik ecza, 1 kilogram 925 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği, hassas terazi, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 229 bin 500 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.