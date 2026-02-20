Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyonda sentetik uyuşturucu, tabanca ve para ele geçirildi. Zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik Serdivan ve Sapanca ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 bin 142 sentetik ecza, 1 kilogram 925 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği, hassas terazi, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 229 bin 500 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın

100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Galatasaray'ın Göztepe maçı ertelenecek

Galatasaray'ın maçı ertelenecek! Nedeni de belli
Ramazanın ilk günü skandal görüntü: Ayaklarıyla hamur yoğurdu

Ramazanın ilk günü skandal görüntü
40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti

40 yıllık çikolata devi iflas bayrağını çekti
'14 yaşındayım' diye kandırdığı çok sayıda erkek çocuğu istismar etti

"14 yaşındayım" diye kandırdığı çok sayıda çocuğu istismar etti
Avukatından milyarder iş insanına uyarı: Bunu yaparsan seni öldürürüm

Milyarder iş insanına doğru eğildi: Bunu yaparsan seni öldürürüm
Pereira'dan Fener taraftarını duygulandıran yanıt

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten