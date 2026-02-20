Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "sokak satıcılarına" yönelik Serdivan ve Sapanca ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 bin 142 sentetik ecza, 1 kilogram 925 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği, hassas terazi, 4 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 229 bin 500 lira ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.