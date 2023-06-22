Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 23 Şüpheli Gözaltına Alındı

SAKARYA'nın 5 ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı, Erenler, Akyazı, Hendek ve Karasu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 23 şüphelinin evlerine operasyon düzenledi. Operasyonlarda evlerde arama yapıldı. Aramalarda, 6 kilo 306 gram metamfetamin, 3 kilo 357 gram sentetik cannabinoid, 93 adet tekli ıslak mendil ambalajı içerisine zulalanmış toplam 210 gram sentetik cannabinoid, 5 ruhsatsız tabanca ve 19 mermi, 5 ruhsatsız tüfek ve 15 kartuş, 22 adet G3 mermisi, 214 sentetik hap, 10 ecstasy hap, 6,35 gram esrar ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 312 bin 870 TL ele geçirildi.Olayla ilgili toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.