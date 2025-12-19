Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve paketleme materyalleri ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 ilçede 3 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 95 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 5 parça uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen materyal ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.