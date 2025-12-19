Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı, 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve paketleme materyalleri ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ve Erenler ilçesinde düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 ilçede 3 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 95 gram sentetik uyuşturucu, 31 gram uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen aseton, 5 parça uyuşturucu paketlemesinde kullanıldığı değerlendirilen materyal ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA / Erol Ulu - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
CHP Arnavutköy'de istifa depremi: 2 meclis üyesi ve 100 partili CHP'den istifa etti

Özgür Özel'e İstanbul'da soğuk duş! AK Parti'ye geçtiler
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim belli oldu

İşte hayatını kaybeden belediye başkanının görevini devralacak isim
Tayvan'da metroda bıçaklı saldırı: Sis bombası atıp 3 kişiyi katletti

Ülke şokta! Önce sis bombası attı, sonra önüne geleni bıçakladı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
title