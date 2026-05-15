Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA'da, jandarmanın uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine yönelik operasyonunda uyuşturucular ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri tarafından Erenler ve Karasu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda 1 kilo 57 gram bonzai, 100 gram marihuana, 65 gram kokain, 4,5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı