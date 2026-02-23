Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 151 gram sentetik uyuşturucu ve 15 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Adapazarı ilçesinde operasyona düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 151 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ile uyuşturucu yapımında kullanılan aseton ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı
