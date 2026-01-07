Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 65 uyuşturucu hap ve 445 gram esrar ele geçirildi. E.C.K. tutuklanırken, E.A. serbest bırakıldı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçaklık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce, E.C.K. (25) ve E.A'nın (30) evlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 65 uyuşturucu hap, 445 gram esrar, 88 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, şühheliler gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen E.C.K. tutuklandı, E.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.
Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel