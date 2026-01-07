Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçaklık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, E.C.K. (25) ve E.A'nın (30) evlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 65 uyuşturucu hap, 445 gram esrar, 88 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, şühheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.C.K. tutuklandı, E.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.