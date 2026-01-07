Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Serdivan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 bin 65 uyuşturucu hap ve 445 gram esrar ele geçirildi. E.C.K. tutuklanırken, E.A. serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçaklık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticaretine yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerce, E.C.K. (25) ve E.A'nın (30) evlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 65 uyuşturucu hap, 445 gram esrar, 88 gram sentetik uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi, şühheliler gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen E.C.K. tutuklandı, E.A. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği ismin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler

Mehmet Akif'ten Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
ABD, Kuzey Atlantik'te Rus bandıralı 'Marinera' petrol tankerine el koydu

Trump'tan Putin'i sinirlendirecek hareket! Hemen el koydular
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği ismin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu