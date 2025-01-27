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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. 17 yaşındaki S.S.A'nın evinde 63 gram sentetik uyuşturucu ve 59 sentetik hap ele geçirildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı S.S.A'nın (17) Arabacıalanı Mahallesi'ndeki ikametine operasyon düzenledi.

Şüphelinin ev ve üst aramalarında, 63 gram sentetik uyuşturucu ve 59 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım - Güncel
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