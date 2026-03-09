Haberler

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Güncelleme:
Sakarya'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

SAKARYA'nın Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 6 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 59 gram sentetik kannabinoid, yaklaşık 60 kg bonzai üretiminde kullanılabilecek olan 2 parça halinde 20 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ve 4,30 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

