Haberler

Serdivan'da üvey oğul dehşeti: Babasını vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde üvey oğlu tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Hamitabat Mahallesi'ndeki bir evde 45 yaşındaki Aziz D'ye üvey oğlu A.Y.F. (15) henüz bilinmeyen nedenle tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla ilçedeki bir hastaneye kaldırılan Aziz D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan A.Y.F. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık

Netanyahu’dan Türkiye’ye küstah tehdit! O saldırı sözde mesajmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı

DEM Parti düğmeye bastı! Diyarbakır’da 4 eş başkana uzaklaştırma
Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken İstanbul depremi açıklaması

Şener Üşümezsoy'dan Büyükada depremleri sonrası rahatlatan açıklama
Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi

Bir ilimiz alarm durumunda! Ölü sayısı maalesef 13'e yükseldi
34 yıl sonra korkunç keşif! Kayıp dağcıların cesetleri eriyen buzullardan çıktı

34 yıl sonra korkunç keşif! Buzullar eridi, acı gerçek ortaya çıktı

Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma

14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Cephanelik gibi tekstil atölyesi, tam 100 ruhsatsız tabanca çıktı

Herkes tekstil atölyesi sanıyordu, resmen cephanelikmiş
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler